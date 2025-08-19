Desde mañana, los directores de instituciones educativas serán responsables de hacer cumplir las nuevas disposiciones establecidas por la ministra de Educación, que regulan el corte de cabello y la presentación personal de los estudiantes.

La decisión, que se fundamenta en el respeto a los reglamentos internos, se suma a los esfuerzos por mejorar la convivencia en las aulas.

Asimismo, la medida busca responder a reclamos de la comunidad educativa que considera clave reforzar la imagen y el orden en los centros de estudio.