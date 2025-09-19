Inversiones Energéticas fortalece su capital humano tras la graduación de sus empleados becados en la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios (RSM).

Los estudiantes culminaron satisfactoriamente los diplomados de Marketing Digital y Administración de Negocios, los cuales se impartieron bajo una modalidad virtual durante un semestre.

Esta inversión en capacitación, que utiliza la infraestructura profesional de los estudios de RSM para prácticas, busca que el conocimiento adquirido se implemente en el marcado laboral.