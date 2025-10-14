Personas desde los 18 años y con conocimientos básicos del lenguaje de programación podrán aplicar a una nueva oferta académica entre la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios y la Escuela Tecnológica Level Up, que surge a través de un convenio que le apuesta al desarrollo de habilidades transversales, comunicación, auto actualización, trabajo en equipo y en el área técnica.

Al terminar la formación de 10 meses, el estudiante conocerá las diferentes fuentes de innovación y es que la curricular que se impartirá está basada en las necesidades del mercado en temas tecnológicos.

Level Up tienen presencia en países como Guatemala, Costa Rica, Honduras y El Salvador. La apuesta es que en 2030 se formen a 20 mil desarrolladores y profesionales digitales en Centroamérica y este convenio con la escuela de comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios facilitara la aplicación de conocimiento tecnológicos a los quehaceres empresariales.