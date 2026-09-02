¿Es mejor hacer testamento o donación de tu patrimonio?

¿Es mejor donar un inmueble en vida o dejar un testamento de herencia? Los abogados explican la diferencia de ambos procesos para establecer quienes recibirán los bienes.

Debe tomar en cuenta que una donación de una propiedad es irrevocable, mientras que el testamento puede ser modificado varias veces por la persona antes de su fallecimiento.

El tema de los costos de los procesos en el caso de donación de un inmueble o de la elaboración del testamento también podría influir en la decisión de las personas a la hora de determinar que alternativa tomar.

Si su opción fue realizar la donación de un terreno, una vivienda o cualquier inmueble, lo mejor es que se proteja, para no quedar desamparado, los expertos explican algunas alternativas.

La donación del inmueble o la elaboración del testamento son opciones validas, para establecer quienes será el nuevo propietario de sus bienes, pero debe tomar en cuenta cuáles son las implicaciones de cada caso y asesorarse con su abogado y notario.