¿Es más barato el oro y la plata en el oriente del país?

Edwin es un emprendedor que decidió iniciar un negocio familiar en el centro de La Unión, al ver en la venta de oro y plata una actividad rentable y con buena demanda en la zona.

Asegura que la diferencia de precios puede ser significativa, por ejemplo, una cadena que en una tienda de San Salvador podría costar alrededor de 30 dólares, en su negocio puede encontrarse por 20.

Uno de los factores que podría influir es la cercanía con las fronteras, lo que podría reducir algunos costos de transporte y distribución, pero hay otro factor: el poder adquisitivo de los consumidores. En zonas donde existen menos oportunidades de empleo y los ingresos son más limitados, los comerciantes podrían ajustar sus precios para mantener la demanda.

Por eso, si encuentra una joya a menor precio en el oriente del país, no necesariamente significa que el oro o la plata valgan menos. La diferencia puede estar en el costo de fabricación, el margen de ganancia del comerciante, el diseño de la pieza o, incluso, en la cantidad de oro que contiene, es decir, sus quilates.