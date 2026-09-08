¿Es conveniente cambiar el tipo de gasolina que utiliza su vehículo?

El alza de los precios del combustible ha superado un dólar por galón desde que inició el año, situación que ha llevado a los automovilistas a considerar cambiar de gasolina superior a regular, uno de ellos es Deny García, y precisamente lo ha hecho para ahorrar un poco.

Expertos en mecánica advierten que se debe tener precaución al momento de realizar este tipo de cambios, en algunos vehículos no representaría mayores riesgos, el problema podría presentarse en los automotores más modernos.

Mauricio Pineda, con 25 años de experiencia en la mecánica automotriz, asegura que en el pasado este tema era poco relevante, debido a que la mayoría de los vehículos eran carburados, hoy, señala, la tecnología de inyección electrónica es la más común.

Hagamos un cálculo; por ejemplo, si una persona destina 20 dólares cada semana para abastecer su vehículo, con esa cantidad, en gasolina superior o premium, compraría 4.03 galones, mientras que con regular obtendría 4.32, es decir, 0.29 galones adicionales, en un vehículo con una autonomía de 30 kilómetros por galón, esto representaría aproximadamente 8.7 kilómetros adicionales por cada 20 dólares de combustible, esto con los precios actuales de regular, que son 4.63 y superior 4.96.