Erupción del volcán Anak Krakatoa provoca el cierre de aeropuertos en Indonesia

Más de 270,000 pasajeros resultaron afectados por las restricciones en el tráfico aéreo de Indonesia luego de la actividad registrada en el volcán Anak Krakatoa. La caída de ceniza volcánica llevó a las autoridades a mantener cerrados siete aeropuertos, entre ellos el principal terminal de Yakarta.

El nuevo episodio se produjo luego de la erupción registrada el viernes y volvió a generar dificultades para las operaciones aéreas en la zona.

Como alternativa, fueron designados seis aeropuertos de Java para contribuir a mantener la conexión aérea del país.