El Salvador aun continua con la lucha para erradicar el trabajo infantil, son más de 74,000 niños y niñas que no están en la escuela y laboran en rubros que ponen en riesgo sus vidas como son los manglares.

Tanto el gobierno y la empresa privada son consciente de la situación. Actualmente son dos sectores del país que han eliminado por completo las labores de los niños, primero fue el sector azucarero y ahora construcción. El máximo representante de la gremial sostuvo se implementaron diversas estratégicas.

Pero ¿cuáles son los retos para que los más de 74,000 niños abandonen su trabajo? El punto clave es la economía.

En dos décadas El Salvador redujo 125,000 puesos de trabajo infantil, uno de los retos que tiene el Consejo Superior del Trabajo es unificar los esfuerzos para sacar a estos menores, que gran parte se encuentra en el sector informal.