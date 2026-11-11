Erosión del suelo: cómo la pérdida de vegetación acelera este proceso natural

La erosión del suelo ocurre cuando partículas de tierra y arena se desplazan por acción del agua, el viento u otros factores.

Aunque se trata de un proceso natural, algunas actividades humanas pueden acelerarlo y generar consecuencias en los terrenos y los ecosistemas.

Uno de los principales factores es la eliminación de la vegetación. Las raíces ayudan a mantener el suelo estable y las hojas reducen el impacto directo de la lluvia.

Cuando desaparece esta cobertura, el terreno queda más expuesto y las lluvias intensas pueden arrastrar partículas hacia ríos, quebradas y otras zonas. Este desplazamiento también puede generar sedimentación y afectar las características de los ecosistemas acuáticos.

Además, la erosión puede disminuir la fertilidad del suelo debido a la pérdida de su capa superficial, donde se encuentran nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas.

Este problema no solo afecta los terrenos agrícolas, sino que también puede influir en la estabilidad de determinadas áreas y en la calidad del agua.