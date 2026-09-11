Eric Abidal cumple años y su regreso tras un tumor en el hígado sigue marcando al fútbol europeo

Un día como hoy, 11 de septiembre, nació el exfutbolista francés Eric Abidal, quien dejó una huella importante en el fútbol europeo por su talento, disciplina y fortaleza. Nacido en Lyon en 1979, construyó una carrera que lo llevó del AS Monaco al Barcelona.

El defensor pasó por distintos equipos franceses hasta llegar al Lille y al Olympique de Lyon, donde consiguió sus primeros grandes títulos antes de fichar en 2007 por el club español.

Con el Barcelona conquistó varios títulos de liga, copas del rey y dos UEFA Champions League, además de representar a la selección de Francia en competiciones internacionales.

En 2011 fue diagnosticado con un tumor en el hígado y, contra todo pronóstico, regresó a las canchas semanas después, disputando la final de la Champions League ante el Manchester United en la que sus compañeros le entregaron el trofeo para que lo levantara. Tras retirarse, continuó ligado al deporte desde diferentes cargos.