Las instalaciones del hospital Rosales están finalizadas y actualmente se están equipando con tecnología médica. Una vez concluida esta etapa, el centro comenzará a funcionar y pasará a formar parte de la red de hospitales nacionales. Avances similares también se registran en el hospital de Nejapa.

Ante la fuga de especialistas y subespecialistas en áreas médicas, el titular de salud asegura que se están preparando para tener los suficientes médicos en especialidad a escala nacional, que se suman al menos 400 cada año.

El presupuesto del Ministerio de Salud para 2026 incrementará en un 12%, son más de 100 millones adicionales con los que contará la cartera de estado, enfocarán sus esfuerzos en reforzar la telemedicina, atención al paciente, inteligencia artificial y equipamiento médico.