Entregan insumos agrícolas a productores de la zona occidental

Más de 8,000 personas del país han sido beneficiadas con acciones para prepararse ante los efectos del cambio climático, entre ellas, productores de maíz en el occidente recibieron alrededor de 589 kits agrícolas, cada uno incluye semilla híbrida de maíz, fertilizantes e insumos para el manejo del cultivo.

Para quienes viven de la agricultura, contar con estos recursos significa dejar de destinar parte de sus ingresos a la compra de estos productos y poder reducir costos.

Además, serán 350 productores quienes recibirán asistencia técnica a través de escuelas de campo, donde aprenderán sobre producción de maíz bajo riego, uso eficiente del agua y prácticas para adaptarse a las condiciones climáticas.

Esta asistencia también incluye la rehabilitación de 30 sistemas de riego para proteger alrededor de 589 manzanas.