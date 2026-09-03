Entrega de canastas alimenticias en Chalatenango

Más de 440 familias agricultoras del cantón Laguna Seca, en Nueva Concepción, Chalatenango, afectadas por la pérdida de cultivos debido a la falta de lluvias recibieron paquetes de comida, para que puedan subsistir en medio de la alerta roja por sequía.

La falta de lluvias afectó sus cultivos de granos básicos, que representaba una de sus principales fuentes de alimento para sus familias.

Además, se continúa con la entrega de insumos agrícolas, concentrado para ganado a precios accesibles en la zona oriental y paracentral, además de sistemas de riego auxiliares y acompañamiento técnico para los productores.