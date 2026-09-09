Entran en vigor aranceles de Canadá a Estados Unidos

Los nuevos gravámenes incluyen la duplicación de los impuestos sobre el aluminio y el acero estadounidenses al 50%, igualando la tasa que Estados Unidos aplica a los metales procedentes de Canadá.

Los productos de papel, los materiales de construcción, los electrodomésticos y los bienes agrícolas también se verán afectados.

Las negociaciones comerciales entre ambas naciones, principales socios comerciales, fracasaron el mes pasado en el último momento. Desde entonces, ambos mandatarios han intercambiado ataques cada vez más mordaces.