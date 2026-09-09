Entran en vigor aranceles de Canadá a Estados Unidos

El presidente Donald Trump amenazó con prohibir la venta de aviones Bombardier canadienses si no se fabrican en Estados Unidos, horas antes de que Canadá impusiera aranceles de represalia por un valor de 20,000 millones a productos estadounidenses.

Los nuevos gravámenes incluyen la duplicación de los impuestos sobre el aluminio y el acero estadounidenses al 50%, igualando la tasa que Estados Unidos aplica a los metales procedentes de Canadá. 

Los productos de papel, los materiales de construcción, los electrodomésticos y los bienes agrícolas también se verán afectados. 

Las negociaciones comerciales entre ambas naciones, principales socios comerciales, fracasaron el mes pasado en el último momento. Desde entonces, ambos mandatarios han intercambiado ataques cada vez más mordaces.