Los cambios afectan de forma directa a solicitantes de todas las edades, incluidos menores de 14 años y adultos mayores de 79 años, quienes ahora deberán presentarse ante personal consular como parte indispensable del proceso.

La disposición establece que las únicas exenciones vigentes corresponderán a solicitantes de visas diplomáticas y oficiales con algunas excepciones y a quienes gestionen la renovación de una visa b-1/b-2 hasta 12 meses después de su vencimiento, siempre que la anterior se haya tramitado con más de 18 años y cuente con validez completa.