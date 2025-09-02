Desde el 2 de septiembre toda persona que solicite la visa americana por primera vez o desee renovarla, tendrá que agendar una entrevista con personal consular de la embajada de Estados Unidos. La medida se aplica a los solicitantes de la mayoría de visas de no inmigrante incluidas la b1 y b2 de turismo, trabajo temporal, estudiantil e incluso la de visitantes de intercambio.

A esta medida se suma también el proceso de verificación de más de 55 millones de visas validas que ejecuta el gobierno de Donald Trump, bajo el argumento de poder identificar cualquier infracción migratoria que pueda llevar a la anulación del documento y a una posible deportación. Esta acción es considerada como preocupante por parte del Instituto Salvadoreño del Migrante.

Alianza Américas, por su parte, cataloga estas políticas como persecución hacia los migrantes, incluso contra aquellas personas que buscan entrar legalmente a Estados Unidos.

Según datos de la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, en los últimos 10 meses 422,325 personas han sido detenidas en la frontera, de este total, 11,982 son salvadoreños.