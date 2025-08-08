Los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump entraron en vigencia en 90 países, entre los que recibieron un gravamen más elevado se encuentran:

Brasil 50%

India 50%

Siria 41%

Suiza 39%

Canadá 35%

Irak 35%

China 30%

Sudáfrica 30%

Y México un 25%, arancel que mantendrá así tras una prórroga de 90 días, la cual aplica sobre todos los productos que no estén cubiertos por el tratado de libre comercio vigente entre Estados Unidos, México y Canadá.

En el caso de Centroamérica, el gravamen más alto es para Nicaragua con 18%, seguido de Costa Rica con 15%, mientras que Honduras, Guatemala, Panamá y El Salvador tendrán un 10%.

En nuestro país, las exportaciones hacia el territorio norteamericano, representan un 30%, siendo un mercado clave tras ser uno de los principales socios comerciales.

Entre lo que más se exporta desde El Salvador a Estados Unidos se encuentran textil y confección con un 70%, además de alimentos, productos farmacéuticos, plásticos, papel y empaques.

La ministra de economía dijo días atrás que habían solicitado a la administración Trump no aplicar este arancel del 10% tras reuniese con el secretario de comercio estadounidense.