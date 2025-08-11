La corrupción impacta directamente la economía de los países, por lo que combatirla es fundamental ya que deteriora las finanzas públicas, en El Salvador ya entro en vigencia la ley anticorrupción, normativa con la que serán investigados y sancionados 13 tipos de delitos que cometan funcionarios y empleados públicos, incluyendo el enriquecimiento ilícito.

Para este año, organismos internacionales han señalado que El Salvador tendrá el crecimiento económico más bajo de Centroamérica, por lo que a juicio de economistas es necesario que se implementen políticas públicas que dinamicen la economía nacional.

Por su parte el, Fondo Monetario Internacional ha recomendado al país impulsar nuevos impuestos, pero según el presidente de Colproce, se debe reconsiderar cuales son los más factibles.

Por otra parte, dijo que es contradictorio que la Asamblea Legislativa apruebe una ley para exonerar del pago de impuestos a empresarios que realicen inversiones de $2,000 millones de dólares o más.

Estas declaraciones fueron brindadas durante la inauguración de la semana del profesional en ciencias económicas 2025 realizada por Colproce.