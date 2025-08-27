Enrique Iglesias y Anna Kournikova, una de las parejas más longevas y reservadas del espectáculo, anunciaron que esperan su cuarto hijo tras dos décadas de relación.

La extenista rusa fue recientemente vista con un evidente estado de embarazo durante el regreso a clases de sus tres hijos actuales: los mellizos Lucy y Nicolás de 7 años y Mary de 5.

Fuentes cercanas a la pareja confirmaron que ambos viven esta nueva etapa con ilusión mientras mantienen su característica discreción, priorizando siempre la vida familiar lejos de los reflectores mediáticos que los han perseguido durante años.