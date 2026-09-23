Enola Holmes: la hermana detective de Sherlock que brilla en Netflix

Enola Holmes es una joven inteligente e independiente que despierta el día de su cumpleaños dieciséis y descubre que su madre ha desaparecido. Decidida a encontrarla, escapa a Londres y pone a prueba su ingenio.

La película sigue a Enola mientras utiliza su capacidad de observación y habilidades detectivescas para descifrar pistas y enfrentarse a situaciones inesperadas.

En el camino, conoce a nuevas personas y descubre que resolver un misterio puede ser más complicado de lo que imaginaba.

La producción combina misterio, aventura y humor, con una protagonista que busca descubrir quién es y decidir su propio destino.

La cinta está basada en la serie de libros de Nancy Springer y está disponible en Netflix.