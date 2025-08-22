El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) confirmó la reactivación de un enjambre sísmico en el municipio de San Lorenzo, Ahuachapán, que entre las 12:30 horas del jueves y las 08:00 horas de este viernes generó un total de 220 temblores.

De acuerdo con el reporte oficial, trece de estos sismos fueron sensibles para la población local, aunque no se han reportado daños a personas o infraestructura.

Expertos de la institución atribuyen esta actividad inusual a la activación de fallas geológicas en la zona, y mantienen un monitoreo constante para evaluar su evolución y posibles implicaciones.