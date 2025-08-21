Los mosquitos se han convertido en una de las principales amenazas para la salud humana, ya que transmiten enfermedades de alto riesgo. Entre las más frecuentes se encuentra el dengue, que provoca fiebre alta, dolor de cabeza, malestares musculares y en casos graves puede ser mortal. Según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, en el país ya se registran 124 casos confirmados de dengue, mientras que en la región de Las Américas la cifra supera los 3,658,440 casos.

Otras enfermedades transmitidas por estos insectos son el zika y el chikungunya. El zika provoca erupciones en la piel, conjuntivitis y representa un alto peligro para mujeres embarazadas por el riesgo de microcefalia en los bebés. El chikungunya se caracteriza por fiebre repentina y fuertes dolores en las articulaciones que pueden permanecer por meses. Sin embargo, según el boletín epidemiológico, hasta la semana 32 no se reportan casos en El Salvador.

Además, los mosquitos propagan el virus oropouche, que genera fiebre, dolor de cabeza, rigidez en las articulaciones y vómitos. En 2024 se han confirmado 7,700 casos en Brasil, Colombia, Bolivia, Perú y Cuba, según un especialista en El Salvador no reporta ningún caso.

También la fiebre amarilla, una enfermedad hemorrágica que sin vacunación puede ser fatal. Ante esto, las autoridades de salud insisten en eliminar criaderos de zancudos y aplicar medidas como el uso de abate y la untadita de cloro en las pilas para reducir el riesgo de contagio.