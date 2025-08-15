El infectólogo Ernesto Navarro no descarta exista un subregistro en los casos de covid 19 en el país, debido a la falta consulta por parte de la población, aunque enfatiza en que si se ha tenido un incremento en los contagios.

Las nuevas variantes de la enfermedad, sostiene, presentan características particulares.

Existen alrededor de 115 virus diferentes que pueden ocasionar enfermedades respiratorias, y en épocas como el invierno es cuando puede registrarse una mayor incidencia en pacientes.

Descartan que en el país se tengan casos de tos ferina y recomiendan a la población a mantener las medidas preventivas para evitar afectaciones por dengue, que al igual que las enfermedades respiratorias, se mantienen al alza.