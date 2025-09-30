Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en Las Américas, cobrando 2.2 millones de vidas al año. A nivel mundial, más de 1,000 personas fallecen cada hora por infartos relacionados con la hipertensión.

Especialistas afirman que entre el 50% y el 60% de estas muertes están asociadas a la presión arterial alta.

Realizar cambios en el estilo de vida pueden prevenir estos padecimientos.

En El Salvador se estima que en los últimos años, más de 21,000 personas fallecieron a causa de enfermedades cardiovasculares.