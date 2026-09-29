Encuentro UDB 2026: una semana de eventos gratis para futuros comunicadores

El Encuentro de Comunicadores UDB 2026 se realizará del martes 6 al viernes 9 de octubre con actividades gratuitas y abiertas al público.

Este año el evento celebra sus 15 años con el lema «Infinity, forjando un legado infinito».

La inauguración será el martes 6 a las 9:30 de la mañana en el campus de Soyapango, en el Magna C. El miércoles a las 3:30 de la tarde se realizará un rally fotográfico en el Parque Simón Bolívar, en el centro histórico, abierto para quienes quieran participar con su cámara o teléfono.

El jueves será la velada audiovisual con cortometrajes y demos de voz de estudiantes de tercer año, y el viernes la premiación en la Bináez a las 6 de la tarde.

Las inscripciones son gratis y se comparten a través de las redes sociales del evento: Encuentro UDB en Facebook, Instagram y TikTok.