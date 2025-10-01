Más de 850 millones de personas a nivel mundial carecen de identificación oficial y 150 millones de niños menores de 5 años no están registrados, estadísticas alarmantes que fueron abordadas durante el encuentro del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales.

Según el presidente del RNPN, en El Salvador se han buscado diferentes mecanismos para erradicar los casos de personas que no cuentan con su documentación.

Este evento cuenta con el lema deja tu huella, transformando la identidad e identificación de la región, por lo que se abordaran diferentes temáticas.

La aplicación de Inteligencia Artificial en los procesos de registro e identificación y las estrategias para combatir el fraude también son claves en este proceso.

En este foro regional que finalizara el 3 de octubre, participan delegaciones de 21 países y organismos internacionales.