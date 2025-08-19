Shakira generó rumores sobre un posible reacercamiento con su expareja Antonio de la Rúa tras ser captada junto a él en San Diego, California.

La artista colombiana y el ex-manager argentino, quien fue su compañero durante 11 años, aparecieron sonrientes y relajados en imágenes que rápidamente se viralizaron.

El encuentro ocurre días después de que Shakira dedicara «Día de Enero», canción originalmente inspirada en de la Rúa, en un concierto, refiriéndose a «amigos que están ahí para siempre», lo que alimentó especulaciones sobre la naturaleza de su actual vínculo, aunque interacciones previas en redes ya sugerían una relación cordial.