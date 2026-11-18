El Salvador cuenta con más de 300 kilómetros de costa y alrededor de 52,230 hectáreas son de ecosistemas marino-costeros, entre ellos manglares, estuarios, playas y arrecifes.

La bahía de Jiquilisco concentra casi la mitad de los manglares del pacífico seco mesoamericano y que actualmente enfrentan desafíos como contaminación por plásticos, agroquímicos, degradación del hábitat, presión pesquera y efectos del cambio climático.

Además, expertos señalan que El Salvador registra 4 de 7 especies de tortugas marinas del mundo, la golfina, carey, prieta y baule, la tortuga carey concentra el 50% de su anidación regional en el territorio salvadoreño por lo que diversas organizaciones realizan proyectos para contribuir a su protección y evitar su extensión.

Entre 2006 y 2023 por el Ministerio de Medio Ambiente y Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, en el país fueron incubados más de 21 millones de huevos de tortuga marina, con un porcentaje de supervivencia cercano al 80% en los nidos monitoreados.