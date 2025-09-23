El cuerpo sin vida del niño Josué Santiago, de tres años de edad, fue localizado este martes a las 9:45 de la mañana en el cantón La Hielera, distrito de San Francisco Gotera, Morazán, tras una intensa búsqueda de más de 18 horas.

El menor había sido reportado como desaparecido desde las 3:00 de la tarde del día lunes, lo que activó un operativo con más de 200 elementos de instituciones de seguridad y equipo especializado con drones.

El cuerpo fue encontrado por efectivos del Destacamento Militar Número 4 de la Fuerza Armada a aproximadamente tres kilómetros de su vivienda, la cual se ubicaba a 300 metros del río San Francisco.

Las labores de búsqueda se suspendieron en dos ocasiones por la crecida del río antes de lograr el hallazgo.

Personal de Medicina Legal se traslada al lugar para determinar las causas exactas del deceso.