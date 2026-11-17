$3,416 millones, equivalentes al 8.1% del Producto Interno Bruto, se destinará a educación de ese monto, más de $2,700 millones serían ejecutados directamente por el Ministerio de Educación, destinado en su mayoría a la tecnología, paquetes escolares e infraestructura.

El magisterio nacional, está de acuerdo con la inversión de $134 millones en paquetes que incluyen uniformes, zapatos y útiles, pero sostiene que no se deben dejar de lado otros temas.

El programa dos escuelas por día seguirá en 2027 el monto $679 millones será destinado a la renovación, construcción y modernización de la infraestructura de centros educativos públicos.

Además, invertirán 132.69 millones de dólares en el fortalecimiento del Programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo integral de la primera infancia.