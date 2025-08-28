En El Salvador circulan más de 660 mil motocicletas, lo que evidencia un crecimiento sostenido del parque vehicular de 20% anual.

Sin embargo, la mitad de los conductores utiliza este medio de transporte sin licencia, lo cual refleja una falta de control en la regulación del tránsito.

Según datos oficiales, este incremento se explica porque las motos representan una opción de movilidad más económica, aunque al mismo tiempo generan preocupación debido a que muchos usuarios carecen de formación vial y de requisitos legales para conducir.