En El Salvador hay más de 900,000 personas de 60 años o más, pero la disponibilidad de especialistas para atenderlas es limitada. Actualmente, el país cuenta con aproximadamente 24 geriatras, lo que equivale a un profesional por cada 38,000 adultos mayores.

La formación de especialistas representa un desafío ante las proyecciones de un crecimiento acelerado de la población adulta mayor en los próximos 25 años. En El Salvador no existe una oferta académica para formar médicos geriatras, únicamente se imparte gerontología, una disciplina que no equivale a una especialidad médica.

El 59.6% de los adultos mayores en El Salvador padece al menos una enfermedad crónica no transmisible. Esta cifra se eleva al 69.1% entre quienes tienen 80 años o más, según un informe del Banco Central de Reserva. Estas condiciones hacen necesaria la atención especializada de un geriatra para diagnosticar y tratar las enfermedades asociadas al envejecimiento.

Además, datos oficiales revelan que solo el 27.6% de los adultos mayores que experimentaron algún problema de salud no acudió a ningún servicio médico y el 29% reportó gastos en medicamentos, con un promedio de $57.08 por hogar.