Empresas tienen nuevas formas de financiamiento en el país

Para las empresas, conseguir financiamiento para desarrollar nuevos proyectos también puede ir de la mano con el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Por eso, Fundemas, en alianza con Abansa y bancos del país, promueve las finanzas sostenibles como una estrategia para que más empresas puedan acceder a créditos destinados a este tipo de proyectos.

En este sentido, Lorena Cornejo señala que el sistema financiero ofrece cada vez más productos y servicios para las empresas interesadas en este tipo de financiamiento.

Además, señalan que las empresas deben tomar medidas para reducir los efectos del cambio climático y, con ello, evitar posibles pérdidas.

Estos contenidos serán parte de la semana de la sostenibilidad, que se realizará del 6 al 9 de octubre. Durante estas jornadas se abordarán temas como medio ambiente, manejo de datos, inteligencia artificial y los riesgos relacionados con el clima.