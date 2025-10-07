Tomar acciones ante el cambio climático y la transformación económica sostenible en el país, son parte de metas de las de las empresas que le apuestan a dejar una huella positiva que impacte en el futuro.

Pero las empresas se enfrentan a un desafío adicional, encontrar trabajadores capacitados en sostenibilidad ambiental.

En el país muchos inversionistas le apuestan al sector construcción, pero el presidente de cedes asegura que las empresas tienen claro que hay estándares que deben cumplir para ejecutar los proyectos, evitando daños ambientales que puedan provocar inundaciones urbanas u otros impactos.

El próximo 15 de octubre, el consejo de empresarios por el desarrollo sostenible realizará el Green Future Forum, en el marco de su 30 aniversario.

Este foro contará con diferentes conferencias y paneles de líderes empresariales y expertos internacionales.