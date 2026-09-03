Empresas salvadoreñas buscan herramientas para enfrentar alza de costos

Las empresas del país enfrentan diversos desafíos, como los efectos del cambio climático, el alza en los precios de los combustibles, los costos de producción y de energía, ante esta situación, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador busca fortalecer la competitividad del sector, identificar nuevas oportunidades de crecimiento e incorporar herramientas que permitan a las empresas responder a estos retos.

Expertos en inteligencia artificial destacan la importancia de que las empresas se mantengan al tanto de las nuevas tecnologías para afrontar los diferentes desafíos y aumentar su productividad.

Para los empresarios, el incremento en los costos de transporte impacta directamente sus operaciones, mientras que los cambios en el clima también generan afectaciones en la disponibilidad y precio de algunas materias primas. Por lo que consideran este espacio como una oportunidad para conocer nuevas soluciones.

Pese a esta situación, la actividad económica del país mantiene una tendencia positiva según Camarasal. El índice de volumen de la actividad económica, IVAE, registró un incremento del 5.2% hasta junio de 2026, impulsado principalmente por el sector construcción, administración pública y comunicaciones y otros.