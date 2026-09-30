Empresas salvadoreñas adoptan nuevas herramientas tecnológicas  

Las empresas salvadoreñas avanzan en la incorporación de nuevas tecnologías, pero persisten retos para que las Mypes puedan aprovechar el potencial de la Inteligencia Artificial.

La Inteligencia Artificial ya es una realidad en El Salvador, aunque plantea diversos desafíos, su implementación es necesaria para fortalecer la competitividad, destaca la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, gremial empresarial que señala que el 30% de sus afiliados ya incorpora esta herramienta en sus procesos.

En el país, el uso de la IA en el sector empresarial está más vinculado a las industrias, debido a que han avanzado en la automatización y adquisición de nueva maquinaria, sin embargo, las Mypes todavía presentan rezagos en la incorporación de estas tecnologías.

Estos datos fueron brindados en el contexto del Business Connect & Innovation 2026, organizado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, un encuentro que busca promover la innovación, el liderazgo y la transformación empresarial, a través del intercambio de experiencias, el networking y el análisis de los retos que enfrenta el sector.