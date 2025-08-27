El economista Balmore López confirmó que bancos, supermercados y empresas de atención al cliente en El Salvador implementan inteligencia artificial para automatizar procesos, reducir costos y mejorar la eficiencia.

Sin embargo, advirtió que estas tecnologías conllevan riesgos como ciberataques, requieren grandes inversiones y podrían generar desempleo si no se gestionan adecuadamente.

López destacó que el 54% de las empresas latinoamericanas ya usan IA, mientras en El Salvador solo siete empresas se dedican específicamente a este sector.

Alertó que las microempresas podrían quedar desplazadas del mercado por su limitado acceso a capital para modernizarse.