La empresa costarricense Urbania, que ya desarrolla casi una decena de proyectos en su país, decidió expandirse a El Salvador gracias a las mejoras en seguridad y a un clima favorable para la inversión extranjera.

La compañía anunció una inversión de 800 millones de dólares en un megaproyecto inmobiliario en la zona de Coatepeque, que busca dinamizar el sector.

Autoridades resaltaron que esta apuesta empresarial refleja la confianza generada por las condiciones actuales, mientras que expertos prevén un impacto positivo en empleo y turismo.