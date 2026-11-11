Emprendimiento familiar: claves para evitar conflictos al hacer negocios con parientes

Emprender con la pareja, los hijos o los hermanos puede convertirse en una oportunidad para crecer juntos, pero también puede generar conflictos cuando los vínculos familiares se mezclan con las responsabilidades del negocio.

Por ello, Juan Antonio Monterrosa, consultor experto en gobierno corporativo y empresas familiares, explicó en Hola El Salvador cuáles son los principales desafíos y las medidas que ayudan a prevenirlos.

El especialista señaló que los emprendimientos familiares suelen comenzar por necesidad o subsistencia y evolucionan conforme crecen los hijos y el negocio.

Entre los problemas más frecuentes mencionó los desacuerdos sobre las tareas, las diferencias salariales y la distribución de los beneficios.

Por ejemplo, un hijo que se incorpora a la empresa después de terminar la universidad puede esperar un sueldo similar al que recibiría en otra compañía. Ante ello, recomendó establecer una escala salarial acorde con el mercado.