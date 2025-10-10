Hace 17 años, Carlos inició su emprendimiento en una acera del bulevar Venezuela, en el barrio Candelaria.

Con el paso del tiempo logró hacer crecer su negocio y hoy opera en un local propio, ubicado en el mismo lugar donde comenzó.

Ofrecen una amplia variedad de platillos, entre ellos: panes con ripio, tortas, burritos, gringas y carne asada, entre otros.

Sus clientes, expresan sentirse satisfechos con la calidad de la comida, los precios y la atención.

Carlos recordó que al inicio enfrentaron tiempos difíciles, pero reitera que ahora disfrutan de un ambiente más seguro, lo que le ha permitido una mayor dinamización de su negocio.

Su historia es otro ejemplo de perseverancia y esfuerzo, demostrando que, con trabajo constante y dedicación, se puede salir adelante.