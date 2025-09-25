Ella es María, llamando a todos sus clientes para anotar sus pedidos. Es una emprendedora que vende cenas y almuerzos de una forma muy peculiar, desde temprano comienza a cocinar y empacar minuciosamente la comida en estas bolsas, pero ¿cuál es el precio? el casamiento, frijoles enteros o huevo duro con tomatada cuestan $0.50 centavos, pero si quiere una porción de plátanos o frijoles molidos solamente paga 25 centavos, la porción más cara le podría costar 75 centavos.

María dice que este emprendimiento nació hace 6 meses como una idea para trabajar en casa y poder cuidar a sus hijos.

La puede encontrar en la colonia Valle Verde 1 en Apopa, pero si quiere realizar un pedido puede hacerlo a través de WhatsApp o a través de la plataforma de TikTok, donde a la fecha tiene más de 9,000 seguidores, ahí publica el menú que cambia a diario. Los clientes están satisfechos no solo con el precio sino también con el sabor.

María se ha ganado el cariño de todos y los clientes han comenzado a pedir más opciones, ahora también está vendiendo almuerzos que los anuncia por sus redes sociales. Puede encontrarla como Candy en TikTok o visitarla en Apopa para degustar sus ricos y económicos platillos.