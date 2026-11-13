Empleos temporales para época navideña

Conseguir un empleo se vuelve un dolor de cabeza, pero para muchos, los meses de noviembre y diciembre representan la oportunidad perfecta, además se traduce en más movimiento laboral para los negocios, para la Cámara de Comercio Salvadoreña un trabajo durante la temporada navideña abre espacios para que jóvenes inicien en el mundo laboral.

Aunque no tienen una cifra de las plazas que podrían generarse, las empresas toman sus decisiones de contratación según su actividad y necesidades. Entre los perfiles más solicitados podrían estar vendedores, cajeros y personal de atención al cliente, sin embargo, jóvenes aseguran que en muchos de ellos las jornadas son demandantes y con salario que no son adecuados con respecto al trabajo que se realiza. Expertos recomiendan a las personas interesadas mantenerse atentas a las oportunidades que publican las empresas, preparar su hoja de vida y destacar habilidades como la responsabilidad y la disposición para aprender y tener mayores oportunidades de ser seleccionados.