La inteligencia artificial avanza y algunos empleos, como los operadores de call center, podrían ser automatizados en los próximos años. Según especialistas, esto no significa que desaparecerán esas plazas, sino que cambiarán sus funciones. La Organización Internacional del Trabajo señala que 1 de cada 4 empleos en el mundo está expuesto a esta tecnología, pero ¿qué trabajos no pueden ser reemplazados por la IA?

Sectores como la agricultura, el comercio y otros, ya utilizan estas herramientas. En América Latina, el 82% de los trabajadores las incorpora en sus actividades laborales.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el 24% de los adultos en El Salvador utiliza inteligencia artificial y solo el 18% la emplea en su trabajo, uno de los porcentajes más bajos de América Latina, además, el 76% no la utiliza y el 82% tampoco la usa en el ámbito laboral.