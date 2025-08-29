El director griego Yorgos Lanthimos presentó su nueva película «Bugonia» en un prestigioso festival italiano, protagonizada por Emma Stone quien undergo un drástico cambio de look para su papel.

La cinta narra la historia de un obsesivo conspiranoico (Jesse Plymouth) que secuestra y tortura a una ejecutiva farmacéutica (Stone) creyendo que es un alienígena, intentando así «salvar la humanidad». Lanthimos, quien ya ha trabajado antes con Stone en proyectos aclamados, defiende que la trama -aunque perturbadora- no resulta descabellada en el contexto actual de teorías de conspiración.

El film genera expectativa por su temática audaz y el rendimiento actancial de sus protagonistas.