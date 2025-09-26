Emilia brilla en Premios Juventud con dos temas ‘Perfectas’, confirmando su momento de éxito. La artista argentina, que es una de las más nominadas esta edición, electrizó al público con una presentación que incluyó el esperado estreno televisivo de ‘Bunda’.

Este tema, junto al otro que interpretó, forma parte de su más reciente álbum. Dicho trabajo discográfico es el centro de su actual gira musical, lo que convierte esta exposición en un impulso significativo para su carrera.

Con su energía, Emilia no solo promocionó su música sino que reforzó su posición como figura líder del pop actual.

Foto: Emilia Instagram