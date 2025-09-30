Las lluvias registradas en las últimas horas ocasionaron el desbordamiento del río Zapua en Jujutlá, Ahuachapán; causando a su paso inundaciones en la carretera principal y afectaciones los habitantes de la zona, cuadrillas del Fondo de Conservación Vial, que se encontraban en la zona realizando trabajos, intervinieron la situación para retirar ramas, lodo y otros objetos que impedían el paso del caudal del río.

Pero estas lluvias también causaron otro tipo de afectaciones en el territorio salvadoreño, solo en unas horas Fovial atendió un total de 560 emergencias en la red vial, el 53% de estas fueron árboles caídos, según el director de la institución, a nivel nacional se encuentra reestablecida la conectividad al 100%.

Las lluvias han agravado el deterioro de calles en distintos sectores del país. Según el funcionario, ya se ejecuta un plan de bacheo y mantenimiento periódico, como el que se realiza en el bulevar Constitución, donde se coloca una nueva carpeta asfáltica.