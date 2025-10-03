Un grave accidente de tránsito entre un camión y una pickup en el kilómetro 14 de San Martín dejó varias personas lesionadas, entre ellas el conductor del pickup que quedó atrapado y requirió ser liberado por equipos de rescate.

Paralelamente, cuadrillas de Fovial trabajaron en la remoción de material rocoso en la calle Agua Caliente, donde un deslave de pequeña escala obligó a restringir el tránsito temporalmente.

Todos los pacientes fueron trasladados al Hospital de San Bartolo, mientras que la circulación en la zona del deslizamiento fue restablecida durante la madrugada.