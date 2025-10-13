Momentos de angustia vivieron tres hombres que viajaban a bordo de un camión que fue arrastrado por la corriente del río Jiboa en el departamento de La Paz para rescatarlos, socorristas tuvieron que utilizar lazos para evitar que el agua se los llevara, afortunadamente las personas fueron sacadas del río y puestas a salvo en un lugar seguro.

Las tormentas también provocaron inundaciones en varios sectores del departamento de San Miguel, entre ellos el cantón San Antonio en el distrito de Chinameca cuya calle principal fue obstruida por lodo y arboles debido a un derrumbe.

El Ministerio de Obras Públicas trabajó en limpiar el sector y reestablecer nuevamente el paso tanto vehicular como de peatones, algunas calles de Chirilagua, San Miguel, También se inundaron debido a las fuertes tormentas; provocando inconvenientes a peatones y automovilistas.

La ruta panorámica también sufrió estragos, como en el kilómetro 18/2 donde un deslizamiento de tierra restringió la circulación vehicular. Fovial tuvo que intervenir para retirar el material de arrastre. Mientras que en el tramo de San Miguel Tepezontes, La Paz; un derrumbe también fue retirado por Obras Públicas. En la carretera que conecta Mercedes Umaña con Berlín en Usulután, maquinaria del MOP removió una roca de considerable tamaño que cayó sobre la arteria. Y en la calle que conduce a Berlín, siempre en Usulután, Obras Públicas removió un derrumbe que mantenía restringido un carril.