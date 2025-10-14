Especialistas alertan que las embarazadas deben evitar retinoles y láser por riesgo de malformaciones fetales.

El ácido salicílico en alta concentración y la cavitación también están contraindicados, pues generan calor que puede alterar el desarrollo del embrión durante la organogénesis del primer trimestre.

Aunque no existen estudios concluyentes por limitaciones éticas, los médicos recomiendan suspender Botox, rellenos y depilación láser, priorizando siempre la prevención ante posibles daños irreversibles en el feto.