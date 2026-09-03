Embajada mexicana entrega donativo bajo programa Escuelas México

La embajada de México en El Salvador realizó la entrega de un donativo económico, al centro escolar Morelia, ubicado en Santiago Nonualco, este centro de estudio forma parte del programa Escuelas México, un proyecto que lleva décadas ejecutándose en el país.

Este donativo se realiza cada año, según la directora del centro escolar, apoya a cubrir algunas necesidades que tiene la escuela.

En América Latina y el Caribe, 171 escuelas forman parte del programa, centros que anualmente se ven beneficiados, estas instituciones tienen la característica que llevan por nombre una ciudad o un prócer de México.